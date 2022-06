Mon encyclo des pourquoi. 200 questions et réponses pour tout savoir

Quel est le mot préféré des enfants ? Pourquoi, bien sûr ! Pourquoi j'ai un nombril sur le ventre ? Pourquoi je ne peux pas voler comme Superman ? Pourquoi les chiens se reniflent les fesses ? Pourquoi les avions laissent des traits blancs dans le ciel ? Pourquoi les châteaux étaient forts ? Pourquoi je demande pourquoi ? Pour aider le parent, parfois démuni, à répondre à la foule de questions que se pose sa jeune progéniture, cette encyclopédie complète et très illustrée tombe à pic. L'enfant y trouvera des réponses courtes, claires et précises à 200 questions qu'il se pose sur les animaux, les sciences, l'histoire, le corps humain, mais aussi la vie ! Les illustrations figuratives et pleines d'humour de Benoît Perroud ne manqueront pas de l'interpeller, de le faire rire et de le faire réfléchir.