Derrière ses salles de bal et ses boudoirs, Bords-d'Eaux dissimule ses luttes de pouvoir, entre manigances politiques et duels de rapière. Katherine se retrouve plongée dans cet univers quand elle arrive de sa campagne chez son oncle, le "Duc Fou de Trémontaine" . Auprès de lui, elle va comprendre que les règles sont faites pour être brisées. Katherine délaisse alors la voie du mariage qu'on voudrait la voir suivre pour lui préférer celle de l'épée et de ses privilèges. Elle Kushner est une autrice américaine de fantasy acclamée pour sa série Tremontaine. Avec Le Privilège de l'épée, prix Locus du meilleur roman de fantasy, elle nous offre un récit indépendant qui nous replonge dans l'univers de A la pointe de l'épée.