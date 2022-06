Le guide de la super famille recomposée

Elever un enfant n'est déjà pas un long fleuve tranquille mais quand on a décidé d'ouvrir son coeur (et sa maison) aux enfants de son amoureux(se), il faut se préparer ! Découvrez toutes les astuces de l'autrice pour gérer les rivalités, les joies et les peines d'une famille recomposée ! Et faites de ce challenge de la vie une expérience réussie !