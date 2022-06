Je réussis mes opérations propose d'accompagner l'enfant du CE1 au CE2 dans sa découverte des opérations : de l'addition et la soustraction (sans puis avec retenue) à la division via des exercices de partage, en passant par la multiplication par un nombre à deux chiffres. Chaque notion est abordée en 3 temps : 1. une leçon complète et détaillée qui présente la règle ou les connaissances à retenir ; 2. un exemple expliqué pas à pas pour acquérir de la méthode ; 3. des exercices progressifs pour mettre en pratique la notion étudiée. Avec aussi : de nombreux problèmes pour apprendre à calculer en contexte. En plus : - Pour les parents : un livret détachable avec tous les corrigés des exercices - Pour l'enfant : un mémo avec les repères-clés à retenir