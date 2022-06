Plateia Tome 2/2021

Pour ce deuxième numéro, Plateia se consacre à la publication d'une sélection d'articles variés. Si aucun axe thématique unifiant n'a été choisi pour cette livraison, les points de convergence entre les démarches de recherche présentées n'en sont pas moins nombreux : une histoire de l'architecture attentive aux sources et aux modalités de décryptage de l'inscription spatiale, sociale et temporelle des oeuvres, une réflexion sur la démarche de projet dans son rapport aux grands enjeux de la société, un regard analytique et critique sur les dynamiques contemporaines des transformations urbaines.