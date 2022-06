Chronologie de l'histoire de la langue française. Des origines à nos jours

L'histoire du français illustrée et racontée en 112 dates emblématiques. Un ouvrage complet, fiable et attractif, pour tous les amoureux de notre langue. Le récit de l'histoire de la langue française L'ouvrage retrace l'histoire du français, des premières langues parlées sur notre territoire - gaulois et latin - jusqu'au français " moderne " pratiqué aujourd'hui dans 51 pays dans le monde, Il mêle les évolutions de la langue elle-même aux événements politiques, culturels et sociaux qui l'ont façonnée. Au fil du temps, l'accent est mis sur les échanges avec les autres langues et sur la variété des usages du français, qu'il soit oral ou écrit, populaire ou académique. Une organisation claire, une mise en page rythmée - Au début de chaque partie, une grande frise chronologique. - Puis au fil des doubles pages, le récit de chaque événement, en textes et en images. - A la fin de chaque partie, des dossiers thématiques.