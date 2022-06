Les 100 choses que tout fan de la NBA doit savoir avant de mourir

La NBA a célébré ses 75 ans en 2021, mais qui connaît les véritables origines de ses équipes, l'histoire de ses records les plus improbables et matchs les plus mythiques, ses plus beaux outsiders ? Retrouvez dans ce livre toutes les personnalités et tous les événements qui ont fait l'histoire de la plus grande ligue de basket au monde. Des actions les plus iconiques aux plus grands moments d'émotion en passant par les anecdotes les plus drôles et insolites, la NBA n'aura plus aucun secret pour vous ! Que vous soyez déjà un fan absolu de Michael Jordan ou un supporter récent de Stephen Curry, voici 100 choses que l'on doit absolument connaître dans une vie de fan de basket et de NBA.