Initiation à la logique comptable. Une méthode d’apprentissage inédite

Une méthode simple d'apprentissage de la comptabilité Livre à la fois pédagogique et opérationnel, cet ouvrage propose une méthode testée auprès de publics impliqués dans le fonctionnement de l'entreprise. Il permet : - d'acquérir les outils méthodologiques de base de la comptabilité ; - de comprendre les différents échanges comptables ; - de décrypter les documents financiers de l'entreprise ; - de valider l'acquisition des connaissances grâce à des QCM et à des mini-cas corrigés. La nouvelle édition, fortement revue, prendra en compte les évolutions de la discipline, grâce notamment à des développements inédits sur la comptabilité sociale et environnementale. Les QCM et mini-cas seront mis à jour et/ou renouvelés, et les exemples simplifiés. Par ailleurs, la maquette sera modernisée afin que les concepts soient compris et intégrés plus rapidement.