1500 tests psychotechniques et de personnalité Catégorie A, B et C. Méthode et entraînement intensif, Edition 2022-2023

Un entraînement intensif aux tests psychotechniques et de personnalité des concours de la fonction publique pour être le meilleur le jour J ! Un livre complet pour un entraînement intensif aux tests psychotechniques et de personnalité des concours de la fonction publique (catégories A, B et C) : - un test d'auto-évaluation ; - une méthode pas à pas assortie de conseils pratiques ; - 1500 tests chronométrés et de difficulté progressive ; - des corrigés détaillés et commentés ; - + 8 QCM interactifs offerts ; - 20 tutos vidéos offerts.