Dessiner les mangas. Mangas, Shônen, Shôjo, Seinen...

La méthode simple pour apprendre à dessiner les mangas ! Fées chibi, mini-monstres, samouraïs goliath et héroïnes d'action, découvrez dans ce guide pratique comment dessiner les personnages de mangas japonais. Avec des explications simples étape par étape, apprenez à dessiner des visages et l'anatomie de base, créer une perspective, représenter un mouvement dynamique et à encrer et colorer vos créations. Entraînez-vous grâce aux pages d'exercices à réaliser directement dans le livre. Tous les styles de mangas sont représentés : kodomo, shõnen, shojo, josei et seinen. À vous de laisser parler votre créativité pour créer vos personnages préférés !