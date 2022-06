"Les voitures de fêtes votives n'ont pas la prétention d'être un objet sacré, par contre, de sacrés objets, ça, oui, elles le sont. Pendant huit, neuf, dix jours de bamboula villageoise en Petite Camargue elles passent de l'état de citrouille, mot où s'entend et se présage un avenir de rouille et de rouillé, à celui de carrosse, mais de carrosse bien roturier et passablement engrunè". Jacques Durand Préfacé par Jacques Durand, illustré par Eddie Pons, raconté par Frédéric Saumade, un siècle d'histoire camarguaise inédite d'une tradition unique en plus de cent photos rassemblées par Numa Grenan. Un album d'ethnologie camarguaise, hommage décalé à toutes les bandes de jeunes de Petite Camargue qui ont fait vivre la fé di biou