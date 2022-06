Ma mère m'a donnée

"Maman tu m'as abandonnée", ce sont les cris déchirants d'une enfant aujourd'hui devenue adulte. ZOUHRA. La courageuse et forte Zouhra. Vous ne la connaissez pas ? Alors, il est grand temps de vous narrer son histoire... La petite Zouhra naît au sein d'une famille paysanne, au coeur du Maroc. Malgré le poids des traditions, sa mère a le courage de quitter un mari violent, et part avec ses enfants pour trouver la misère dans un bidonville. Ce n'est pas le pire pour Nour qui se voit alors donnée à une cousine et à son mari cruels qui la réduit en esclavage. Elle est martyrisée et abusée dès l'âge de sept ans. Pendant dix ans. A 17 ans, Zouhra réussit à revenir dans sa famille où elle continue à souffrir et à se sentir exclue. Les siens tentent de la marier contre son gré. Elle parvient à se marier selon son choix. Elle prend racine en France, rencontre Catherine qui lui propose de servir de plume. C'est le début de la reconstruction. Depuis son arrivée en France, Zouhra éprouve le besoin de témoigner, et évoque son enfance qui ne l'a été que de nom, au milieu des pauvres parmi les pauvres.