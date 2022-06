Happy Days

Si vous étiez libéré de toute forme de peur, qui vous autoriseriez-vous à être ? Gabrielle Bernstein, auteure de plusieurs best-sellers du New York Times, vous révèle comment guérir les traumatismes, désapprendre la peur et vous souvenir de l'amour. Et si, chaque matin, vous pouviez vous lever avec sérénité ? En sachant que votre passé a une raison d'être, et sans nourrir de regret. Et si vous pouviez vivre heureux, en paix et sans peur ? C'est possible ! Gabrielle vous montre le chemin. Ce nouvel ouvrage inspirant vous propose ses enseignements les plus puissants : un programme pour transformer les souffrances de votre passé, quelles qu'elles soient, en force et en liberté." Au bonheur ! " Vous découvrirez : pourquoi la plupart des gens se sentent bloqués dans des schémas qui les rendent malheureux, et ce que vous pouvez faire ; des techniques transformatrices, et pourtant inexploitées, pour accéder à la sérénité et à la paix : elles vont des procédés pour " devenir son propre parent " aux pratiques corporelles permettant de libérer l'énergie bloquée liée aux traumatismes du passé ; comment changer d'état d'esprit ; comment explorer les espaces de vous-même qui vous font peur et en sortir en étant plus libre que jamais. Pour accueillir le bonheur qui vous attend !