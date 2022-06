La démocratie en santé. Comprendre et s'engager

La loi du 4 mars 2002, dite "loi Kouchner" , a renforcé les droits des patients et consacré la démocratie en santé. Vingt ans après, de nombreuses notions ont émergé : empowerment, expérience-patient, savoir expérientiels, débat public, pouvoir d'agir, care, participation, éducation thérapeutique, engagement, partenariat, santé communautaire, out-reach... Pour que chacun s'y retrouve, Christian Saout dresse une "carte" de l'engagement en santé et inscrit la démocratie en santé dans la lignée des droits fondamentaux des personnes. Tous les aspects de la représentation et la participation des usagers sont expliqués dans cet ouvrage destiné aux responsables publics, aux professionnels des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, aux associations de patients qui défendent leurs droits et permettent à tous les citoyens de prendre la parole, d'agir pour eux-mêmes et les autres.