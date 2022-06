Agenda s'organiser en famille. Edition 2022-2023

Pratique et habillé de couleurs vives, cet agenda peut se glisser dans votre sac ou trouver sa place chez vous afin que chacun puisse accéder aux informations qui faciliteront l'organisation et la communication dans la maison. Mémoriser les emplois du temps de chacun, organiser les temps libres, penser à remplir le frigo, ne pas oublier les rendez-vous médecin-dentiste-coiffeur-vétérinaire et autres, prévoir les tours de vaisselle sans pleurs ni grincements de dents, préparer comme il se doit l'anniversaire du petit dernier et le voyage de classe du plus grand, planifier les week- ends et les vacances... D'un seul coup d'oeil, vous visualisez la semaine entière. Chacun y inscrira tout ce qu'il ne faut pas oublier, collera son sticker et il deviendra la mémoire de tous. En permanence, les adresses et téléphones indispensables, les dates de vacances par zone et l'emploi du temps.