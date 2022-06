Le tarot de la Sorcière moderne. Livre de coloriage

Ce livre-cahier est inspiré du célèbre coffret de Lisa Sterle, Le Tarot de la sorcière moderne. Vous y retrouverez les illustrations du tarot de la sorcière moderne que vous aimez tant, ainsi que des dessins inédits représentant le symbolisme des cartes. Ce cahier d'activités et de coloriage offre une expérience unique ! Il fourmille d'informations sur chaque lame – révélées uniquement dans ce cahier –, de questionnaires et d'exercices de réflexion pour approfondir votre connaissance des symboles du tarot, comprendre la signification de ses couleurs et éveiller votre intuition.