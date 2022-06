L'Italien pour les nuls. 3e édition

Une méthode d'apprentissage complète avec CD et MP3 pour seulement 22, 95 ! Que vous partiez en week-end à Venise, que vous vous offriez des vacances en Sicile ou que vous travailliez avec des Italiens, ce livre vous permettra de connaître les bases de la langue de Dante. Pour vous aider, découvrez dans ce livre : - Les bases grammaticales et le vocabulaire adapté à toutes les situations. - De nombreux exemples de conversation pour pratiquer l'italien du quotidien. - Des pistes MP3 à télécharger pour écouter et répéter ! - Des listes de mots à retenir pour mémoriser facilement le vocabulaire courant. - Des jeux et exercices amusants pour assimiler ce que vous avez lu. Inclus : un CD audio MP3 des dialogues de l'ouvrage.