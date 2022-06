La Team Collège Tome 2 : Tous en jupe

Alerte sexisme au collège ! Au collège de Louna et Valentine, une " journée chic " est organisée durant l'année et les élèves peuvent venir vêtus de tenues élégantes. Les deux jeunes filles sont ravies de pouvoir enfiler leur plus jolie robe ! Mais le bonheur est de courte durée : des photos d'elles circulent bientôt sur les réseaux sociaux, exposant leurs jambes dénudées sans leur autorisation. Louna et Valentine sont désemparées face aux nombreux commentaires sexistes qui accompagnent ces clichés. Une prise de conscience collective est nécessaire et les filles et leurs amis feront tout pour la faire naître ! Un roman juste sur la thématique importante du sexisme avec, à la fin du texte, une vraie méthodologie pour le désamorcer.