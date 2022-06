La collection Super Facile s'enrichit de nouveaux thèmes pour vous faciliter encore plus la vie. Découvrez 90 recettes de cocktails - et autant de variantes-, des grands classiques aux plus créatifs, avec ou sans alcool, pour des soirées bien shakées, à deux ou entre amis. Avec ces 90 recettes très faciles et accessibles en termes d'ingrédients, la préparation des cocktails n'aura plus de secret pour vous. Classé par famille d'alcool, ce livre sera l'indispensable de vos soirées festives : - Rhum : mojito, ti' punch, rhum planteur, rhum refascioned... - Vodka et tequila : bloody mary, black russian, tequila sunrise, margarita... - Gin : gin tonix, blue lagoon, pink lady... - Champagne... - Whisky et cognac... - Autres liqueurs Les plus sages ne seront pas en reste avec un ensemble de recettes sans alcool, qui n'ont rien à envier en inventivité aux autres cocktails : virigin mojito, punch eau de coco et fruits, cucumber cooler, agua fresca...