Plats sains préparés en moins de 10 minutes

Super facile, la collection de livres riches de 90 recettes qui, par leur simplicité, vous rendront la vie tellement plus facile et votre table tellement plus savoureuse ! Sur le thème d'une cuisine familiale et du quotidien, retrouvez 90 recettes toutes photographiées de petits plats du soir super sains à préparer en moins de 10 minutes. Accessibilité garantie avec au menu des plats complets et équilibrés, qui nécessitent peu d'ingrédients, un temps de préparation limité et d'une réalisation imparable et sans faille pour se régaler tous les soirs d'une cuisine simple, saine et savoureuse. Tartare de daurade, poulet olive citron, veau au champignon, soupe de petits pois, bouillon de boeuf, gratin de brocoli, salade de quinoa provençale, quiche poireau fenouil, tarte à la tomate, mais aussi bricks de pommes aux amandes, glace myrtille minute... Tout pour que vos repas soient équilibrés, variés et gourmands en moins de 10 minutes !