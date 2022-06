Cuisine IG bas

Super facile, la collection de livres riches de 90 recettes qui, par leur simplicité, vous rendront la vie tellement plus facile et votre table tellement plus savoureuse ! Sur le thème d'une cuisine du quotidien, découvrez 90 recettes inédites et toutes photographiées de plats à l'index glycémique bas mais 100 % gourmands. Accessibilité garantie avec des recettes qui nécessitent peu d'ingrédients, un temps de préparation limité et d'une réalisation imparable et sans faille pour se régaler chaque jour d'une cuisine simple, saine et savoureuse, se sentir rassassié et éviter les fringales, retrouver forme et énergie. Tout pour se faire plaisir en faisant plaisir à son corps !