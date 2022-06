Fils du néant. Tome 2

Au lendemain de leur victoire contre les Verseurs de sang, les jumeaux Emil et Brighton Rey pensent avoir accompli leur destinée. Mais le sang de la Faucheuse que Brighton a bu le tue à petit feu. Emil se lance dans une course effrénée pour sauver son frère, quitte à plonger au plus profond de ses vies antérieures pour en rapporter le précieux antidote. Il a plus que jamais besoin de l'aide des Marcheurs du Ciel, mais ceux-ci sont profondément divisés et en guerre ouverte contre le Sénateur Iron qui a juré leur perte. La bataille pour la paix se prépare telle une partie d'échecs et, à mesure que les pièces se déplacent, Emil prend conscience qu'il s'est peut-être trompé d'ennemi depuis le début...