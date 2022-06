Comment se forme un arc-en-ciel ? Et autres questions colorées

Et la lumière fut ! Les secrets des couleurs expliqués par Jamy. Vous aimez voir la vie en rose ? Il semblerait que les flamants aussi. Mais d'où vient leur belle couleur si gaie ? Et celles de l'arc-en-ciel ? Le orange des carottes ? Et pourquoi les cheveux deviennent-ils blancs ? Impossible de broyer du noir grâce à Jamy. Il vous révèle en toute transparence la magie de la lumière et des pigments grâce à d'amusantes expériences et un jeu très coloré. A vos pinceaux, c'est vous l'artiste ! Des infos étonnantes, claires et bien informées pour enrichir ses connaissances tout en s'amusant, à partir du quotidien. Source inépuisable de connaissances et grand curieux, Jamy met un point d'honneur à s'ancrer dans le quotidien, nous surprenant par ses approches, anecdotes, points de vue. Jamais moralisateur, il éveille la curiosité, donne des clés pour comprendre le monde qui nous entoure. Des livres à la portée de tous les épicurieux.