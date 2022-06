J'entre en sixième !

Le collège, c'est tout un monde ! On a beau savoir qu'après le CM2 vient la sixième, c'est un vrai passage vers l'adolescence ! Pour passer le cap dans les meilleures conditions et ne pas se sentir perdu face à ces changements, voici un guide complet de la sixième. Véritable mine d'informations et de conseils, on y trouve toutes les réponses aux questions sur le programme matière par matière, les lieux stratégiques, les professeurs et le personnel du collège, les grands rendez-vous de l'année. . . Mais aussi des conseils pratiques d'hygiène de vie, des suggestions de livres, de sites, un méga-quizz de culture générale, des tests sur ses habitudes de travail, des infos sur les classes suivantes, des conseils d'anciens sixièmes, etc. En plus, des pages à remplir : agenda, emploi du temps. . .