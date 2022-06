Je m'entraîne à bien écrire

Très complet, ce livre-cahier retrace toutes les facettes de l'écriture – de son évolution au fil des siècles jusqu'aux outils et techniques pour écrire, en passant par ses finalités. Chaque partie est organisée en 3 temps : 1. une double-page documentaire illustrée pour donner du sens aux apprentissages et les remettre en contexte ; 2. des activités ludiques et variées de mise en pratique pour s'entraîner à affiner le geste d'écriture ; 3. un atelier créatif ou une expérience pour apprendre en manipulant et développer son imaginaire. Avec aussi : un support cartonné avec l'alphabet en creux pour s'entraîner à tracer les lettres cursives