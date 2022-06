Variations sur la consommation et la distribution. Individus, expériences, systèmes

L'organisation des échanges marchands, tant au niveau du comportement d'achat des individus que des manoeuvres marketing et logistique des entreprises, connaît de profondes mutations. L'ouvrage fait le point sur ces sujets majeurs et actuels. Les sociétés contemporaines sont les témoins de transformations majeures quant à la façon de penser l'organisation des échanges marchands, que cela soit au niveau du comportement d'achat des individus ou des manoeuvres marketing et logistique des entreprises qui cherchent à les satisfaire. L'ouvrage fait le point sur les mutations les plus significatives en matière de distribution expérientielle, de développement de nouvelles formes de commercialisation et de transformation des modes de consommation. Chacun des chapitres est écrit par un ou des spécialistes internationaux des questions abordées.