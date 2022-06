Je m'initie au régime méditerranéen

Les secrets de la longévité en pleine santé Répandu dans le bassin méditerranéen, particulièrement en Crète, ce régime est reconnu à travers le monde pour favoriser le maintien en bonne santé et la longévité. En plus de réduire efficacement le risque cardiovasculaire, le régime crétois améliore la qualité de vie grâce à sa richesse en antioxydants. Les 36 aliments champions méditerranéens : abricot, ail, amande, avocat, baies, citron, figue, fromage frais, huiles d'olive, de colza et de noix, oignon, poisson, poivron... 4 journées parfaites régime méditerranéen : détox, antistress/sommeil, antidiabète, 100 % végétal 100 recettes méditerranéennes : soupes "faim sous contrôle" , dips et tartinades pour un apéritif sain, tartines pour un repas express, entrées vitaminées à base de légumes et crudités, gratins gourmands et riches en fibres, poke bowls, plateaux télé healthy, coupes desserts saines et gourmandes, eaux détox et boissons chaudes toutes douces