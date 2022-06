L'Avant-Scène Cinéma N° 694, juin 2022 : Diamants sur canapé

Le N°694 de juin est consacré au film Diamants sur canapé de Blake Edwards. Il s'agit d'un numéro en partenariat avec le festival du film de La Rochelle qui aura lieu entre le 1er et le 10 juillet de l'été 2022. L'objectif de ce dernier est de rendre hommage à Audrey Hepburn. Au sommaire, entre autres : scénario bilingue intégral et découpage du film, portraits de Blake Edwards, d'Audrey Hepburn, article sur Truman Capote et le cinéma, 20 films d'Audrey Hepburn analysés, Henry Mancini et la musique de film, plus compte-rendu complet du Festival de Cannes. Et d'autres surprises !