Méthodes de la science politique. De la question de départ à l'analyse des données

Manuel mettant en évidence les méthodes et méthodologies propres à la science politique, avec des conseils pratiques pour mener à bien un travail de recherche. Les étudiants en sciences politiques sont amenés à effectuer des recherches dans leur discipline au cours de leurs études. Pour les mener à bien, ce manuel leur propose une méthodologie rigoureuse et de qualité, en deux parties. La première section présente la construction d'une recherche étape par étape, de la question de départ à la vérification des hypothèses. Dans la seconde partie, six chapitres présentent une introduction aux principales méthodes de collecte et d'analyse des données en science politique. Sont passées en revue l'enquête par questionnaire, les entretiens, les méthodes expérimentales, l'analyse de discours et de contenu, l'analyse documentaire, le process tracing et l'observation ethnographique. Cette nouvelle édition intègre deux nouveaux chapitres : - Analyse des réseaux sociaux - Les approches théoriques OFFERT EN LIGNE (nouveau) - des QCM en fin de chapitre - des vidéos de travaux appliqués