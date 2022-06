Commissaire de police et officier de police. Tout-en-un, Edition 2022-2023

Cet ouvrage accompagne les candidats durant leur préparation aux concours externe et interne de commissaire et d'officier de police (catégorie A). Outre une présentation détaillée des métiers de commissaire et d'officier de police et de la formation pour y accéder, ce guide tout-en-un propose des conseils de méthodologie, des rappels de cours et des exercices d'entraînement pour préparer : - les épreuves d'admissibilité : dissertation sur un sujet de culture générale, résolution de cas pratique, QCM ou QRC portant sur l'actualité politique et institutionnelle, épreuves de droit (QCM ou QRC portant sur le droit administratif général et/ou les libertés publiques, cas pratique) ; - les épreuves d'admission : épreuve écrite de tests psychotechniques, tests de gestion du stress, mise en situation individuelle à partir d'un cas pratique, entretien avec le jury. Des sujets récents d'annales corrigés (session 2020) vous permettent de vous mettre en situation de concours tout en évaluant vos connaissances et votre savoir-faire pour les différentes épreuves.