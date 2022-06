Le cahier coquin de @sexopsycho. 300 jeux sexy, hilarants et décomplexés !

Connaissez-vous toutes les positions du Kama-sutra ? Savez-vous de quand datent les premiers sex-toys ? Vous cherchez des jeux coquins pour casser la routine ? Grâce à l'humour et aux jeux créés par @SexoPsycho, votre sexualité n'aura plus de secret pour vous, ni pour votre partenaire ; car vous pouvez jouer seul. e ou à deux ! Votre seul but est d'oublier vos préjugés et de vous amuser grâce aux 300 questionnaires, rébus et autres jeux de ce cahier. Une chose est sûre, vous n'allez pas vous ennuyer !