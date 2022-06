Ne pas croire. Essai sur l'agnosticisme

Peut-on décider de ne pas croire ? Est-il légitime, d'un point de vue philosophique, de s'abstenir de toute croyance ? L'agnosticisme n'est-il, comme le disent ses détracteurs, qu'une solution de facilité ? La question de l'existence de Dieu a longtemps opposé les théistes et les athées. Il existe pourtant une troisième voie, tout aussi importante : la suspension raisonnée du jugement, ou agnosticisme. Cette position philosophique, qui considère la question de l'existence de Dieu comme indécidable, est bien plus riche intellectuellement qu'une simple hésitation ou indécision : elle implique de s'interroger sur la nature et les limites de la connaissance, et soulève des questions d'ordre pratique et éthique. Clair et accessible, cet essai du philosophe et métaphysicien Robin Le Poidevin, s'efforce de définir et de défendre l'agnosticisme, et constitue à ce titre une excellente introduction à la philosophie de la religion contemporaine.