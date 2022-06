Les nuits de la Bête

Entre messes noires et manipulations mentales, investigations criminelles dans le milieu terrifiant des satanistes. Dans la ville endormie, des femmes sont assassinées dans un crescendo de violence, de fureur et de sang. Ces crimes abjects provoquent un vent de panique dans la population. La justice patauge, les habitants se terrent chez eux. Nathalie Coldert, jeune profiler spécialisée en criminologie, est appelée par les forces de police pour tenter de cerner ce tueur qui terrorise la cité. Elle se lance alors à la poursuite de pratiquants de messes noires et de rites sataniques, aidée par les autorités religieuses ainsi que par les services spéciaux qui envisagent de possibles agissements de groupes terroristes. Au terme d'une course haletante au cours de laquelle elle sera confrontée au danger et à la mort, elle va découvrir la vérité dans toute son horreur.