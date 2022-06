Défonce ton porc

Et si les rôles étaient inversés ? Que les femmes prennent le pouvoir et imposent leurs droits, même par la force ? Trois jeunes femmes aux origines sociales différentes. Trois destinées brisées qui se rejoignent, liées par un même constat : elles sont victimes de leur genre. Ensemble, elles décident de se révolter et de rendre coup pour coup. Chasse aux hommes sexistes, expéditions punitives, escalade de la violence, leurs actions font du bruit. Un véritable mouvement, désorganisé et révolutionnaire, se généralise dans tout le pays. La chasse aux porcs est ouverte. La psychose s'installe. La presse se fait l'écho de leur lutte. Les autorités réagissent et face à l'ampleur de la situation, l'état d'urgence est déclaré.