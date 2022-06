L'espagnol pour tous. Grammaire, conjugaison, vocabulaire, communiquer

La référence pour consolider votre espagnol et mieux vous exprimer à l'écrit comme à l'oral (niveaux B1-B2 du CECR). - Tous les outils d'apprentissage en un même volume 1. Grammaire. Une grammaire de l'espagnol d'aujourd'hui 2. Communiquer. 21 fiches pour mieux vous exprimer dans les situations courantes 3. Vocabulaire. 3 000 mots pour comprendre et se faire comprendre 4. Traduction. 110 entrées en français pour trouver le mot juste en espagnol 5. Conjugaison. 36 tableaux types des verbes réguliers et irréguliers - Près de 3 000 exemples Inspirés de la vie quotidienne espagnole, de nombreux exemples sont présents pour expliquer un point de grammaire ou un point de passage délicat du français à l'espagnol, pour mémoriser une structure de communication ou pour apprendre du vocabulaire en contexte. - Des exercices de validation express A la fin de chaque chapitre, grâce aux exercices de validation express, assurez-vous que le point de grammaire est compris, la structure maîtrisée, le vocabulaire retenu. - Et aussi : des fichiers audio facilement accessibles L'ouvrage est associé à de nombreux fichiers audio mp3, permettant d'entendre dialogues, exemples et structures clés. Mini-liens et QR codes permettent une écoute immédiate.