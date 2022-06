Constellation familiale. Une plongée dans l'âme familiale pour trouver sa juste place

Processus de libération par la thérapie des constellations familiales. Psychogénéalogie, l'arbre généalogique, mémoires transgénérationnelles. Exemples concrets. Hypnomédits. Les mémoires familiales et transgénérationnelles, en modifiant le lien qui existe entre les menbres d'une même tribu peuvent le transformer en véritable fardeau, en particulier si ce lien s'avère indéfectible. Contraintes, jalousies et rancoeurs se font jour et il devient difficile de gérer ces peurs inexpliquées qui nous paralysent. Pour sortir de ce blocage qui nous empêche d'avancer, la constellation familiale est une thérapie brève permettant à chacun de trouver sa place au sein du système familial en libérant certaines intrications inconscientes. En s'appuyant sur les bases de la psychogénéalogie, l'auteur nous propose d'établir notre arbre généalogique grâce aux mémoires générationnelles. Avec des exemples concrets et la technique d'Hypnomédit qu'elle a mis au point, vous pourrez vous libérer des émotions négatives, des peurs et des angoisses en remettant de l'harmonie dans votre quotidien.