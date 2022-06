Momies. Les chemins de l'éternité

Symboles de la vie éternelle et sources de vénération depuis des millénaires dans de nombreuses régions du monde, les momies fascinent depuis toujours le grand public mais aussi la science, démontrant ainsi leur caractère universel. Sources majeures de grande valeur historique, scientifique et anthropologique, elles sont devenues de véritables objets d'études dédiés à la connaissance du vivant. Grâce au soutien du musée du Quai Branly-Jacques Chirac, de plusieurs autres grands musées français et étrangers et de collectionneurs, l'exposition qui leur est consacrée s'annonce inédite. Le catalogue de l'exposition entend faire découvrir par le biais d'une approche multidisciplinaire et dans un esprit pédagogique et de vulgarisation les diverses représentations des momies, leurs usages et en quoi elles sont utiles aux vivants. Enfin, il ne manquera pas d'évoquer la momie, source d'inspiration de la littérature d'épouvante dès le XIXe siècle puis de la culture cinématographique au XXe siècle, en proposant divers ouvrages et références de films à un public amateur de sensations fortes.