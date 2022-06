Petit Futé Saint Malo, Côte d'Emeraude et Vallée de la Rance. Edition 2022

La Côte d'Emeraude c'est avant tout des paysages splendides variant au fil des marées, une nature spectaculaire et des petits bijoux comme la cité de Saint-Malo. Entourée de remparts qui portent la marque d'un passé légendaire, Saint-Malo se dresse fièrement à l'embouchure de la Rance. Entre culture et patrimoine avec, par exemple, la cathédrale Saint-Vincent et le musée Jacques Cartier, ses bords de mer qui invitent à la flânerie comme la plage de Sillon ou encore son centre historique avec ses petites ruelles, Saint-Malo est la destination rêvée pour un séjour entre détente, nature et découverte.