Petit Futé Auvergne. Edition 2022-2023

A mi-chemin entre le guide et le magazine, la nouvelle formule Petit Futé innove en proposant un contenu unique à travers 4 axes principaux : Inspirer, Découvrir, Vivre et Organiser son voyage. Terre d'histoire qui a toujours su garder son identité et sa culture, l'Auvergne méritait un guide précis, où seraient étudiés la région dans son ensemble, mais aussi les départements et les différents pays qui la composent.