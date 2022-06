Management des systèmes d'information DSCG 5. Manuel et applications

> Il développe tous les thèmes du nouveau programme : - le concept de gouvernance des systèmes d'information ; - les différents aspects et les exigences de la gestion de projets S. I. ; - les problématiques d'intégration et les systèmes d'entreprise ; - la dimension économique des systèmes d'information (coûts, bénéfices attendus, rentabilité, création de valeur) et les indicateurs de la performance informationnelle ; - les architectures matérielles et logicielles et les trois aspects (matériel, logiciel et humain) de la sécurité des systèmes d'information ; - la démarche de l'auditeur en environnement informatique. > Pour s'entraîner à l'épreuve d'examen, des études de cas inspirées de situations d'entreprises réelles complètent le cours. Penser à utiliser l'ouvrage de révision Tout le DSCG 5 pour parfaire sa préparation !