Balto Tome 3 : L'Homme à la torpedo rouge sang

Paris, 1922. Le soir de son anniversaire, Madame Gambette, la mère adoptive de Balto ne rentre pas à la roulotte. Malaise ? Rendez-vous secret ? Enlèvement ? Notre gars de la Zone alerte Emilienne, sa complice journaliste, alors que dans la ville, les disparitions se multiplient : une pharmacienne, un confiseur, un invalide de guerre, un juge à la retraite... Un inconnu s'offre même le luxe d'avertir ses proies en leur fixant des rendez-vous aux quatre coins de Paris avant de les enlever... et parfois de les assassiner. Madame Gambette figure-t-elle sur cette macabre liste ? Pourquoi ? Quel est le but de cet assassin qui sévit dans les rues de Paname, et disparaît à bord de sa Torpédo Rouge sang ? Les enquêteurs sont sur les dents, la presse s'enflamme et du théâtre du Grand Guignol au vélodrome d'hiver, Balto désespère de retrouver sa daronne... avant qu'il ne soit trop tard.