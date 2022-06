La boîte à outils du CSE. 2e édition

PRISE DE POSTE, MONTEE EN COMPETENCES, EVOLUTION PROFESSIONNELLE, NOS EXPERTS SONT VOS ALLIES ! - Des fiches opérationnelles au quotidien - Une structure graphique pour maîtriser l'essentiel en un coup d'oeil - Des cas d'entreprise et des exemples de jurisprudence pour passer à l'action 58 outils en 8 objectifs 1. Comprendre les enjeux de l'instance unique 2. Cerner le rôle des principaux acteurs 3. Optimiser les réunions 4. Informer et consulter le CSE 5. Utiliser les moyens de l'instance et de ses membres 6. Agir pour l'amélioration des conditions de travail 7. Maîtriser les recours du CSE 8. Organiser, communiquer et rendre compte de l'action du CSE Des documents types - Check-list trame d'accord CSE - Liste d'informations pour la consultation économique et financière - Liste d'informations pour la consultation sociale - Modèle de bon de délégation - Modèle de demande de congés pour formation - Formulaire d'enquête pour les accidents du travail - Modèle de signalement de DGI - Modèle de rapport d'activité et de gestion du CSE - Trame de règlement intérieur du CSE - Modèle de compte-rendu d'inspection