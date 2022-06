Toute la biologie en 200 mots-clés. Les fondamentaux décryptés et illustrés

Cet ouvrage présente, de manière ludique et efficace, les 200 mots-clés qu'il faut savoir précisément définir, utiliser et intégrer dans le schéma global qui caractérise la vie, pour débuter des études supérieures en sciences de la vie avec des bases solides sur lesquelles des connaissances plus précises pourront se développer solidement. Il s'articule en dix parties - les dix caractéristiques principales du vivant - faisant chacune l'objet d'un schéma permettant de visualiser les liens entre les différents termes qu'il englobe. La définition de chaque terme est accompagnée de commentaires et d'explications afin de mieux la comprendre, de mettre en évidence les erreurs fréquentes et de démonter les idées fausses. Des dessins et schémas humoristiques ainsi que des analogies permettent de forcer efficacement la réflexion et de stimuler la mémorisation pour les notions les plus difficiles. L'objectif de cet ouvrage n'est pas de fournir des définitions à mémoriser par coeur, mais d'offrir un outil pour s'interroger sur la compréhension de ces notions. A la fin de chaque partie, un quizz permet de tester ses connaissances.