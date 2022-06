Bordeaux Route 1855. Bordeaux Châteaux Médoc et du Sauternes

Bordeaux, route 1855. Ce guide des Grands Crus Classés du Médoc et du Sauternes vous propose un voyage oenotouristique au coeur du pays vinicole. Partez à la découverte des plus grands vins du monde et de leur patrimoine d'une autre façon : lieux chargés d'histoire, balades gourmandes, ateliers de dégustation, visites de chartreuses, de constructions fantaisistes, de musées ou d'imposants châteaux et de chais mythiques, théâtres du vin. La splendeur des vignes s'offre aux visiteurs qui souhaitent (re)découvrir le berceau du vin.