Le petit calendrier green attitude en famille. Edition 2022-2023

Un calendrier à aimanter sur le frigo pour s'organiser en famille en adoptant la green attitude ! - 1 page par semaine pour noter ses rendez-vous et prendre les bonnes résolutions - Chaque semaine : un double défi green vous est proposé : 1 pour les parents et 1 pour les enfants ! - Un bloc pour inscrire la liste des courses de la semaine et un petit bloc à messages pour noter toutes les informations à ne pas oublierLe + éco : - Un calendrier des fruits et légumes de saison - Tous les grands évènements éco-green de l'année, à ne pas manquer !