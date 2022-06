Runes pour débutants

Collection Voie positive Un guide complet pour découvrir et pratiquer la magie des runes. UN GUIDE COMPLET POUR DEBUTER avec : · Les origines magiques et spirituelles des runes avec la signification divinatoire et les mots clés pour découvrir l'Ancien Futhark, le plus ancien alphabet runique connu. · Des conseils facilement applicables pour intégrer facilement les runes dans votre pratique magique et pour une divination réussie. · Les techniques de base de la magie runique : faire ses propres runes et talismans, réaliser des textes runiques... Les plus de ce Livre Un best-seller de Lisa Chamberlain, l'auteur star de la Wicca et des arts divinatoires outre Atlantique. Elle a vendu plus de 500 000 ouvrages en autoédition. Le sens des runes est expliqué de manière simple, claire et synthétique, permettant au lecteur de faire de ce guide un véritable livret initiatique pour pratiquer la divination avec les runes.