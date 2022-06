Ne rougis pas Tome 3

Rose est sur le point de découvrir le terrible secret de Gabriel. Il suffira de trois mots, trois mots dévastateurs pour que le danger prenne une tout autre forme. L'amour des deux âmes soeurs est brutalement remis en cause. Gabriel se veut froid, distant, il a même fui à l'autre bout de la ville, mais Rose, plus déterminée et courageuse que jamais, ne reculera devant rien pour déjouer les plans du destin. Une course acharnée contre le temps commence... Mais est-ce que l'amour est capable de tout surmonter ?