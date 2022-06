Nouveauté du Routard, le guide de voyage n°1 en France ! La vallée du Loir à vélo, qui serpente sur 320 km des confins de la Beauce au Val de Loire, est l'une des plus charmantes véloroutes de France. Découvrir d'étonnants paysages d'étangs et de prairies, de sous-bois et de forêts qui caractérisent la vallée, des villages pittoresques, des maisons troglodytiques creusées dans le tuffeau et une myriade de châteaux... Voici un petit paradis discret à seulement 40 km au nord de la Loire. Une bonne vingtaine de circuits fléchés autour du parcours principal permettent de faire des boucles de découverte des vignobles et du riche patrimoine naturel et culturel du secteur. - Coups de coeur illustrés ; - à chaque étape sa carte en couleurs ; - pour chaque itinéraire, un carnet d'adresses pour louer un vélo, se loger et se restaurer ; - plans et zooms sur les villes principales.