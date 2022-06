Partez en voyage à Ikaria, l'une des cinq zones bleues au monde, et découvrez la richesse et la culture de la cité grecques de la longévité. Paradis naturel situé au large de la mer Egée, Ikaria est une zone bleue, une île où les gens vivent particulièrement longtemps. Les ikariens ont une vie simple et riche. Leur quotidien ? Un régime principalement constitué de légumes, l'importance accordée à la nature et la vie en communauté. Ikaria va vous emmener/permettre d'avoir un aperçu des festivals de l'île, de ses produits, sa cuisine et ses habitants. Préparez-vous à revenir changé de votre séjour sur l'île !