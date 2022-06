Cultiver l'empathie. Cahier d'activités pour les enfants

Un cahier ludique et coloré pour les enfants de 6 à 12 ans ! Aidez les jeunes enfants à découvrir comment être gentils tout en développant leurs compétences d'empathie et en apprenant à gérer des situations difficiles, en famille et à l'école. Conçu spécialement pour les enfants, ce cahier d'activités regorge d'exercices amusants qui enseignent aux enfants comment comprendre et partager ce que les autres ressentent. Les activités comportent des instructions simples afin que les plus jeunes puissent facilement les compléter et s'entraîner à être réfléchis et prévenants. - Une variété d'exercices : par le dessin, des quiz et autres activités ludiques, les enfants pourront mettre en pratique leurs émotions, leurs compétences d'écoute et bien plus encore. - Une approche efficace : ce cahier décompose l'empathie en cinq concepts faciles à comprendre (l'audition, l'expérience, l'écoute active, la réflexion et l'action). - Du plaisir à chaque page grâce à une présentation adaptée aux enfants avec de nombreux dessins en couleur. Apprenez aux enfants à vraiment se soucier de ce que ressentent les autres grâce à l'un des meilleurs livres d'empathie disponibles pour les enfants.